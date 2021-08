No quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el regreso a clases presencial para niños de educación básica el 30 de agosto. Sin embargo, dijo que si no quieren que sus hijos vayan a la escuela, que no los manden: “Vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las escuelas, se regresa a clases. No quieren que vayan sus hijos a la escuela, pues no los manden, son libres, pero no dará marcha atrás en su decisión de regresar a las aulas ”,