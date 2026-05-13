“No sé a quién creer”: el calvario de Carla con la pulsera antimaltrato

Una mujer denuncia que COMETA y la Guardia Civil le dan versiones opuestas cada vez que salta la alarma de la pulsera y asegura sentirse completamente desprotegida. ¿Falla el sistema o falla la protección? “Vivo en modo supervivencia todo el tiempo. Pendiente de la alarma, mirando a todos lados y pensando que en cualquier momento me lo puedo encontrar”. Así resume Carla (nombre ficticio) cómo son sus días desde hace casi tres años. Fue entonces cuando su expareja, un agente de la Guardia Civil, fue condenado a llevar durante nueve años una ...