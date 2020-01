Por qué no puedes sentarte en primera clase cuando está vacía

Si compras un boleto económico o básico para un vuelo, sí o sí te quedarás con los asientos malos que la aerolínea quiera darte, ya sea en la parte trasera del avión o en un asiento central en una fila que no se reclina. Cuando ves montones de asientos vacíos de primera clase o clase ejecutiva mientras abordas tu vuelo, quizás piensas: ¿por qué no cambiarme a uno de estos? Poco después y de manera silenciosa agarras tus pertenencias y te diriges a la fila vacía de primera clase, esperando que a las azafatas no les importe.