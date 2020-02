No te preocupes tanto por el coronavirus y cambia la bayeta de tu casa

Resulta contradictorio vivir asustados por el coronavirus y no lavarse las manos con jabón y agua antes y después de comer. Y lo mismo cuando vamos al baño, teniendo en cuenta que al salir lo ideal sería agarrar el pomo de la puerta con una servilleta y no con la mano. Si tosemos, no deberíamos taparnos la boca con la mano sino el brazo. Y si tomamos fruta y verdura hay que limpiarla. otro error garrafal bastante común es el de lavar los huevos con agua antes de cocinarlos. Otra aberración es limpiar con agua el pollo antes de cocinarlo.