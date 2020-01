No lo pienses ahora, ya te vendrá: la memoria puede depender de la hora del día

A todos nos ha pasado: intentas recordar algo, y no hay manera. Simplemente, no te viene a la cabeza… hasta algunas horas más tarde, en las que casi sin esfuerzo eres capaz de recordar eso mismo, o incluso cosas más complejas. Pues bien, parece que la razón está en la actividad de un gen. El estudio del que vamos a hablar se centra en conocimientos que tenemos y que no somos capaces de recordar, no en memorias que no hemos generado y se ha realizado en ratones.