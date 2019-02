¿Qué (no) pasa con la ampliación de BiciMad?

La trama principal es bastante conocida. Alcaldesa del PP saca a concurso servicio de bicicleta pública. El servicio arranca regular y luego tira a muy mal. Llega una nueva alcaldesa. Su equipo apuesta por la municipalización del servicio de BiciMad a través de la EMT, recupera el servicio y los ciudadanos vuelven a confiar en sus bicis, se baten récords y se anuncia la ampliación. El material, bicis y estaciones, está preparado en los almacenes de la EMT, pero la ampliación no llega. La ampliación no llega. La ampliación no llega...