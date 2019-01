No, la parafina en cosmética no es tóxica ni peligrosa y no supone “embadurnarse” de petróleo

En cosmética se utiliza parafina líquida (paraffinum liquidum) y no parafina a secas. Es un compuesto muy común y se puede encontrar en el etiquetado de geles, colonias y aceites corporales infantiles. La parafina líquida es segura en cualquier cantidad. Los cosméticos con parafina no deshidratan, es inerte y no atraviesa si quiera la epidermis. No hay evidencias de que sea capaz de causar ni alergias, ni irritaciones, ni mucho menos otros problemas como mareos, dolores de cabeza, tos, manchas oscuras o pérdida de concentración.