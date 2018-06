(..) No sé si viste el vídeo de un hombre en el Mundial que intenta darle un beso en la mejilla a una reportera brasileña, y ella lo rechaza y lo abronca. He leído y escuchado a gente diciendo que lo que hace el hombre está mal, pero es un beso en la mejilla, que no es para ponerse así. Hay que prestar atención a esa frase, "no es para ponerse así". Porque delata algo extraordinario: corresponde al agresor decidir la naturaleza de la agresión. Es él el que decide que su gesto es inocente y pretende ser una broma, por eso no hay que ponerse así.