No, El País no ha publicado una noticia en inglés denominando como "Married" a Pablo Casado

Está circulando en redes sociales una foto de la portada de la web de El País en la que se denomina a Pablo Casado como "Married", que en inglés significa "casado". "Married announces the abstention of the PP after a harsh speech against Sánchez: "Casado anuncia la abstención del PP después de un duro discurso contra Sánchez"). Pero es un bulo, se trata de la traducción automática ajena a El País. La imagen que compartes no es una publicación original, sino un pantallazo de alguien que ha puesto en un traductor automático nuestra portada…