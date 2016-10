'No es país para coños', una reflexión sobre el feminismo en la actualidad

2 meneos 8 clics

Diana López Varela es la autora del libro y ha querido acercar la realidad que viven las mujeres en el plano laboral, sexual, sentimental, emocional y personal. Diana desmonta argumentos como el de "no necesito el feminismo porque creo en la familia tradicional y quiero ser madre", el de "no necesito el feminismo porque no odio a los hombres" o el de "no necesito el feminismo porque no quiero que se me trate diferente por ser mujer" ya que, según explica, distorsionan la realidad de esta reivindicación de igualdad entre género