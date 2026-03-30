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Por qué no pagas la luz más barata de Europa aunque te hayan mandado un mapa que dice lo contrario
La luz en España es más cara que en la ‘nuclear’ Francia: ajustes como los del apagón elevan hasta un 700 % el precio final
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,
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#8
javierchiclana
*
"afirma el ingeniero Alfredo García (
@OperadorNuclear
)."
Al lobby nuclear han ido a preguntar.
"Y esto no se debe solo a los peajes, sino también a que las compensaciones por CO₂ indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania «son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria», lamenta la asociación."
Qué pena que no pueden recibir paguitas las grandes industrias
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#2
Furiano.46
Porque el camino a la luz barata está llena de comisiones, mordidas y demás impuestos
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#3
woke
*
#2
y por qué pretenden engañar a la gente? ¿nos toman por tontos?
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#4
Skiner
*
#2
Y no te olvides del fraude del impuesto sobre el impuesto, que es manifiestamente ilegal y te lo siguen cobrando.
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#9
Harkon
#2
#4
#6
Yo no sé que problemas tenéis con el precio de la luz que está bastante barata y a precios de 2020
goto
#7
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#10
Skiner
#9
Que el precio de la luz este a precios de 2020, no justifica que te sigan estafando cobrandote un impuesto sobre el impuesto, que eso no se puede hacer, es ilegar, una estafa y aquí no pasa nada no lo quitan y te lo siguen cobrando.
De la factura de la luz el precio de la energia representa la mitad o menos de lo que pagas de recibo.
0
K
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#12
Harkon
*
#10
No sé donde ves la estafa, a ese precio yo pago a 48 euros la luz al mes y ojo que considero que podría estar más barata, pero es de las más baratas de europa con diferencia, si entras en la noticia ya te está engañando el debate diciendo que la pagamos a 51 céntimos el kw, y eso es falso., la pagamos a unos 16 a 17 Centimos de media.
1
K
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#5
obmultimedia
#2
y futuras puertas giratorias, tambien.
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K
12
#7
Harkon
Este es el precio del PVPC al consumidor hoy mismo.
9 centimos el Kw en valle, 17 cenimos en tramo medio, 25 céntimos en hora punta
www.esios.ree.es/es/pvpc#
Para el mercado libre dependiendo de la tarifa ronda entre los 7 centimos en valle a 21 céntimos en punta como tengo yo con octopus
ronda el precio de 2020 y de cuando se aplicó también luego la excepción ibérica, ni tan mal
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K
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#6
jm22381
Lo estoy viendo en mi bola de cristal
2026 año récord de beneficios para las eléctricas
0
K
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#1
woke
porque tenemos pocas centrales nucleares.
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#14
woke
*
#1
Otro
engaño
muy repetido es el de que los impuestos los pagan los
ricos
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#11
omega7767
pues lo mismo con los tomates que cuestan unos pocos centimos/kilo en origen y acaban un precio muy diferente en la cesta
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K
11
#13
zogo
La nuclear barata. Si, claro.
Súmale lo que vamos a pagar en impuestos para desmantelarla y para conservar los residuos durante toda su vida. Más lo que pagamos para construirlas. Añádeselo al precio de kW a ver qué sale.
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K
11
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Al lobby nuclear han ido a preguntar.
"Y esto no se debe solo a los peajes, sino también a que las compensaciones por CO₂ indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania «son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria», lamenta la asociación."
Qué pena que no pueden recibir paguitas las grandes industrias
goto #7
De la factura de la luz el precio de la energia representa la mitad o menos de lo que pagas de recibo.
9 centimos el Kw en valle, 17 cenimos en tramo medio, 25 céntimos en hora punta
www.esios.ree.es/es/pvpc#
Para el mercado libre dependiendo de la tarifa ronda entre los 7 centimos en valle a 21 céntimos en punta como tengo yo con octopus
ronda el precio de 2020 y de cuando se aplicó también luego la excepción ibérica, ni tan mal
Súmale lo que vamos a pagar en impuestos para desmantelarla y para conservar los residuos durante toda su vida. Más lo que pagamos para construirlas. Añádeselo al precio de kW a ver qué sale.