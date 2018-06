Por qué no nos reímos cuando escribimos “jajaja”

Estás en tu habitación, tranquilamente pasando la tarde, y alguien te dice algo muy gracioso por WhatsApp. ‘Jajajaja’, escribes en el teclado. Pero tu mueca no ha cambiado para nada. ¿Te ha parecido gracioso si realmente no te has reído? El comportamiento humano cambia mucho cuando estamos acompañados a cuando estamos solos. “Cuando vemos películas solos tendemos a expresar menos nuestros sentimientos” con gestos menos pronunciados, “porque no necesitamos contar a los que nos rodean lo que estamos pensando” Explica la psicóloga Silvia Fernández