¿Y si no nos hubiéramos independizado de España?

Toda nación tiene su día patrio donde se celebra un acontecimiento o fecha que cambio el curso de su historia. Para Colombia, y en general para toda nación con menos de 250 años de existencia, se celebra el día de independencia; convenientemente ignorando, en nuestro caso, que no nos independizamos de nadie. Y es que no es ningún secreto que el acta del 20 de Julio de 1810 no proclamaba la independencia de nuestra nación, solo la conformación de la Suprema Junta de Santa Fe como autoridad de gobierno del Virreinato de Nueva Granada....