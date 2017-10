Por qué no nos callamos todos un ratito

En el año 2017 somos incapaces de dialogar y no hemos entendido que no se trata de tener razón, sino de tener ganas de escuchar al que tenemos enfrente para llegar a un acuerdo. Porque siempre hay un punto de encuentro. El problema es que ese punto de encuentro está alejado del hecho de tener toda la razón e implica renunciar a muchas de nuestras posiciones de partida. Pero ahí está la verdad, no en el blanco ni en el negro, sino en ese punto intermedio y aparentemente invisible. Para llegar allí, para llegar al lugar de los acuerdos y de los..