'No es no', las mujeres dicen basta al acoso sexual en el Carnaval de Brasil

Las mujeres brasileñas se han movilizado más que nunca este año en torno al 'No es no' para poner fin al acoso sexual que sufren durante el Carnaval. La escena se repite estos días: un hombre comienza a insinuarse a una mujer, la mujer le dice que pare, que no quiere nada, pero el hombre insiste y no una, si no varias veces. Desde hace dos años el número de denuncias por agresión sexual durante el Carnaval crece en un país en el que más de la mitad de las mujeres, el 52%, que han pasado por ello deciden guardar silencio.