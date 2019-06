No, no hay ninguna ONG que "escenifique un rescate" de migrantes en este vídeo grabado por Frontex

Algunos usuarios en redes sociales y páginas webs como El Diestro indican que en esta operación hay ONG que "escenifican un rescate". Pero es un bulo: no hay ninguna organización no gubernamental implicada en la operación. La Guardia di Finanza y el cuerpo del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, que han participado en la operación, confirman que no hay ninguna ONG implicada en esta operación y que fueron los agentes del operativo quienes rescataron a los 81 migrantes que viajaban en el bote.