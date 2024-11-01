No, ni el guía (ni su familia) del vídeo de "Zazza el Italiano" en Brasil han sido asesinados

Circula por Internet (incluída la portada de Menéame: www.meneame.net/story/famoso-youtuber-zazza-italiano-acusado-gravement) una información en la que se afirma que el guía de una de las "favelas" de Río de Janeiro y la familia del mismo han sido asesinados tras la publicación de un vídeo por parte del conocido youtuber Zazza el Italiano en la que muestra escenas de dicha comunidad, concretamente la de Santa Marta.

Rizonaldo, el nombre del guía, ha aparecido en redes afirmando que tanto él como su familia se encuentran bien, y que en ningún momento avisó a Zazza de que no publicara el vídeo porque le habían amenazado... ya que, según él, la comunidad de Santa Marta es una comunidad pacífica, abierta al turismo, (pertenece a una empresa de guías profesionales llamada Rizotur, que cuenta con doce guías), y que todo lo afirmado por Zazza sobre la peligrosidad del lugar es una mentira, elaborada para conseguir clicks y audiencia, y que dichas mentiras dañan su comunidad.

Podéis ver el vídeo (traducido malamente al castellano mediante IA) aquí: www.instagram.com/reels/DW_nQmcBIQA/

Es bastante conocido que esta clase de youtubers tiran de mentiras, sensacionalismo y demagogia para generar contenido que se adapte a las temáticas de sus canales, y por tanto su credibilidad está en entredicho, pero no es motivo para compartir sin ninguna prueba ni referencia informaciones sin verificar ni acusaciones tan graves.