No se necesita un dictador para acabar con una democracia

La presidenta Dina Boluarte se convirtió este mes en la tercera persona en cinco años en ser destituida de la presidencia en Perú. Con un índice de aprobación que apenas llegaba al 3 por ciento, se había convertido, según algunos cálculos, en una de las jefas de Estado más odiadas del mundo.Tras su destitución, cabría pensar que el país estaría de celebración. Boluarte, que asumió el cargo de manera inesperada en diciembre de 2022 tras la destitución de su predecesor, fue ampliamente culpada por los peruanos de no haber impedido la matanza

tul #1 tul
con un liberal sobra
#2 Dav3n
#1 Ya ves... Y el NYT hablándonos de democracia con la que tienen liada los usanos tanto dentro como fuera de EEUU, el chiste se cuenta solo.

Hay que ver cuánto les preocupa la democracia cuando no se trata de la suya eh?
tul #4 tul
#2 la suya en cambio en vez de preocuparles les molesta
JackNorte #3 JackNorte *
Por mucho que vigiles y opines de otros desde tu perspectiva, sobre destituciones en otros paises hay que observar con mas dureza tu propia casa que es la que conoces y no se destituye ni cuando se usa el ejercito contra civiles y se indulta a quien invade el capitolio mientras el presidente ha sido el principal instigador. Pero cada cual sus formas crear conflictos internacionales , y la casa sin barrer.
