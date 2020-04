No morir de Coronavirus, no morir de confinamiento

No queremos un mundo en el que la garantía de no morir de Coronavirus equivalga al riesgo de morir por un largo confinamiento. Permitidme que empiece parafraseando a los situacionistas. Cuando empezó la cuarentena yo fui de los primeros en criticar a los que exigían su “derecho individual” a correr o hacer deporte en solitario. En pleno ascenso de la pandemia me pareció muy egoísta e insolidario. Me costó alguna trifulca virtual e incluso algún bloqueo.