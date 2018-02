No más TTIPs o CETAs: 162 organizaciones exigen a Bruselas una política comercial "más democrática"

Quieren entregar una carta este jueves a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en la que piden garantizar que este tipo de políticas representen "el interés general y beneficien a las mayorías sociales y no al poder corporativo". "Al no haberse producido cambio alguno en la forma en que la UE negocia los acuerdos comerciales, se indica que las voces de la ciudadanía no han sido escuchadas", apostillan.