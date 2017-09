¡No me interesa saber de Santiago Maldonado!

(Padre Eduardo de la Serna – Curas en Opción por los Pobres) Varios medios y discursos nos atosigan con cosas de Santiago Maldonado, y quiero decirlo sin que quepa espacio para la duda: ¡No me interesan! • No me interesa saber si era artesano, hippie o cosas por el estilo; • No me interesa saber si leía literatura de “A” o de “Z”; • No me interesa saber si se bañaba todos los días o era un sucio con rastas; • No me interesa saber si hizo suya la causa indígena o era un “snob” (palabra pluscuamperfecta reflotada por un mercenario); • No m