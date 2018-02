No importa ser viejo o gordo: la campaña de un resort en el paraíso del turismo sexual

"No importa si usted es viejo o gordo", "las filipinas son inseguras" y "adoran a los blancos". Estos reclamos para atraer visitantes han encendido la polémica en Filipinas, donde el omnipresente turismo sexual es cada vez menos tabú e incluso objeto de bromas del presidente, Rodrigo Duterte. Patrick's on the Beach, un pequeño resort de la paradisíaca isla de Siargao en el sureste del país, ha incendiado las redes sociales filipinas por su peculiar modo de captar turistas occidentales en busca de pareja.