No se imaginan lo que hay detrás de un club de alterne

Jenny (nombre ficticio) lleva desde los 20 años en España. Ahora tiene 33 y lleva tres alejada de la prostitución. No siempre ha sido así. Dice que llegó desde su país “engañada” por una amiga de la familia que, tras cobrarle 5.000 euros, le prometió un contrato para trabajar de forma estable. “Al mes, me echó de casa. No había ni contrato ni había nada”, cuenta. Sin dinero para volver, se tuvo que buscar la vida aquí sin conocer a nadie. Entró en un piso y conoció a una chica con la que acabó en un club de alterne de la provincia de Za