“No cambiaría nada, para qué”. José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda y denunciante de la trama Gürtel, admite que estas palabras podrían sonar “raro” tras confirmar el Supremo su condena a cuatro años y nueve meses de prisión. Pero no se arrepiente del paso que dio hace ya más de una década. Y es que, “si no hubiera denunciado no habría ni caso Gürtel, ni Kitchen ni papeles de Bárcenas, ni nada de nada”.