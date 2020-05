Por qué no hay que rescatar el turismo, y sí reconstruirlo

Queda claro que el turismo no era la solución a todos los problemas del mundo. Frente a la industria, no es tan resiliente a las crisis, no genera riqueza ni da tanto trabajo. El turismo ha acabado por convertirse en un factor transversal en nuestra forma de entender las ciudades, los alquileres, los precios del ocio, los negocios e incluso define de hace tiempo la propia imagen de los territorios y quienes lo habitan. El principal problema que enfrentamos ahora es cómo volver a la “nueva normalidad” encajando el turismo en el puzzle.