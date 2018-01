No es posible demostrar la no existencia de los ovnis. Pero según lo visto, sencillamente no es razonable: su inexistencia puede justificarse sin siquiera abrir los ojos, simplemente pensando. Para justificarlo, éstas son las razones de Seth Shostak, astrónomo del programa SETI, como reacción a la noticia sobre el programa AATIP del Pentágono.