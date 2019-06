The guardian - ENG - Los expertos confirman que es la mayor epidemia animal que hayamos visto (Fiebre porcina africana, no afecta al ser humano). No existe cura ni vacunación y el virus permanece semanas en la ropa o piel ayudando a su transmisión. Se han confirmado por China 2 millones de sacrificios y se espera la cifra se dispare hasta los 200 Millones.