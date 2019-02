No hay 130 catedráticos de Derecho Constitucional en España. Truco de Roger Torrent

Ese tipo de petición sólo recoge los nombres que las personas que han firmado el formulario han querido introducir. Es decir, no hay forma de verificar en el propio manifiesto si los firmantes son realmente las personas que aparecen. A pesar de ello, la declaración de Roger Torrent no es correcta. En las universidades españolas, actualmente, hay 86 catedráticos de Derecho Constitucional, no 130, según nos ha confirmado con datos oficiales el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.