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No, el hantavirus no sobrevive seis años en el semen: por qué un caso con ARN viral no prueba transmisión sexual

Detectar 'huellas genéticas' no equivale a encontrar virus infeccioso: qué sabemos de verdad sobre el virus Andes y cuáles son los límites de interpretar un resultado concreto.

| etiquetas: hantavirus , virus , arn
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