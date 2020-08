Por qué no hace falta preguntar cuándo será el Peak Oil

Una de las mayores dificultades para poder tomar decisiones efectivas en el mundo al cual vamos es la comprensión de lo que está pasando[..] El peak oil es el momento en que la producción de petróleo llega a su máximo posible y comienza a disminuir progresivamente cada año. Eso es el peak oil: no que no haya, sino que cada vez hay menos. El petróleo no se acaba: simplemente, llega para menos[..] España no es de los países peor situados, dada su pertenencia a la Unión Europea, pero otros países no van a salir tan bien parados.