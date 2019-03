No hablo catalán, ¿y qué? [CAT]

Estamos en una nueva dimensión con la candidatura al Congreso de Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona, nos encontramos ante algo que no había pasado antes: me presento para ser elegida por los catalanes a través del sufragio universal, pero no hablo catalán, y el hecho de que no hable catalán da aún más sentido a mi candidatura. Qué os creíais, ¿que tenía que hablar en catalán? ¡Ja! Con la lengua común me basto, y si protestas por algo tan obvio eres un excluyente, un xenófobo, un supremacista.