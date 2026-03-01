No a la guerra, no a Sánchez, no a las hemorroides

Feijóo es un político sólido, un tipo de ideas claras. Cuando alcanzó la dirección del Partido Popular anunció, de manera solemne, que llegaba a España la sensatez, la política adulta. Hace poco lo veíamos en un karaoke cantando “me gusta la fruta”, que es la forma adulta de llamar hijo de puta al presidente elegido por los insensatos españoles. Todo en Feijóo funciona de manera similar. Del no quiero pactar con Vox al cerremos acuerdos cuanto antes. Del Puigdemont golpista al Puigdemont vente conmigo y deja al otro. Del Mazón no estuvo bien