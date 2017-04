"La esperanza es lo último que pierden ellos, y el espacio público es lo primero que perdemos nosotras. Las mujeres no tardamos mucho en aprender que las calles no nos pertenecen, el acoso callejero es algo que sufrimos incluso siendo niñas. Y la chica que toda una ciudad busca ahora, lo ha aprendido esta semana, si aún no lo sabía."