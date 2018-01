“No es el frío lo que mata, es la calle”: mala salud y violencia en la población sin hogar

Hay miles de personas en España que no pueden combatir el frío. Algunos dejaron de pagar las facturas del gas, otros directamente, las letras de su casa. Según Cáritas, hay unas 40.000 personas sin hogar en España. Estar en la calle o en un centro de acogida es el último peldaño de un sistema donde la vivienda se concibe como un bien de inversión y no como un derecho. A veces, no tener una casa es mortal. El primer error que se comete es hablar de los ‘sin techo’ como un colectivo uniforme. “Se llega a la calle por muchos motivos".