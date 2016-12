No existe el terrorismo machista. (El machismo, sí).

5 meneos 17 clics

Todos los hombres no somos unos maltratadores, ni los únicos que maltratan (las mujeres también lo hacen, aunque decirlo me convierta en sospechoso habitual de la facción empoderadora que no tolera disidencia ni discusión). 1 de cada 23.000 mujeres son violadas al año. Un 0,004%. De una estadística menos que mínima, sacar una regla (patriarcado) es un error de envergadura y un discurso político totalmente desvirtuado. Porque lo lógico sería sacar la regla de que casi 23 millones de hombres no hemos violado, ni maltratado a nadie.