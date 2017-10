No existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JU

El nuevo paso que ha dado el Santander ha sido utilizar el capital del Popular para sanear el balance,pero sin que afecte a sus cuentas.Por otro lado,el Santander tiene la desfachatez de cargar al Popular el coste de los bonos de fidelización con los que se quiere ahorrar las demandas y fidelizar a los afectados en su propio banco.Además no existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR.Saracho no firmó ese documento y si alguien lo hizo no tenía el apoderamiento necesario