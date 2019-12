No exageréis con lo del clima

Todos somos ecologistas y hay que hacer algo ya, pero lo del carbón destruye puestos de trabajo, Madrid Central parece un exceso que no sirve para mucho, lo de las bolsas de plástico resulta muy incómodo; en realidad, usar combustibles fósiles es lo mejor para el planeta y dónde está el problema si he pagado para poder contaminar. Por no enumerar las continuas campañas de desprestigio de cualquier discurso o personaje que insista más de lo debido en la agenda climática.