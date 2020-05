No, este vídeo de una pelea en una terraza no está grabado ni en Madrid ni durante la crisis por el coronavirus

Se está difundiendo un vídeo en el que podemos ver una pelea en una terraza de un establecimiento. Se comparte con comentarios como "después de las terrazas llenas de ayer, hoy llegan las peleas por una silla!!! Welcome to Spain!!!!" o "Welcome Fase 1. Terrazas al 50% Hay que pelear por una silla!!". Pero este vídeo no ha sido grabado durante la fase 1 de la desescalada, ni en ningún momento de la crisis del coronavirus. Fue un incidente que ocurrió en Piera (Barcelona) en 2016.