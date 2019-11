No es una estafa, solo se les ha ido la mano

Vi hace unos días la película Sorry we missed you de Ken Loach. Al terminar, nadie se movió, es como si nos hubiéramos quedado pegados a las butacas. Es demoledora porque no deja espacio a la ficción: esta es la realidad para millones de personas que tienen la fortuna de ocupar trabajos basura. Escribo fortuna sin ironía porque hay otros millones sin empleo alguno, y otros millones con hambre diaria. Vivimos en un mundo injusto, desigual.