No, esta frase sobre el confinamiento por el coronavirus y los países europeos no es de Arturo Pérez Reverte

Se está difundiendo una supuesta declaración de Pérez Reverte: "señores en la mayoría de paises de europa ya la gente (con recomendacion de guantes y mascarillas) y sale a la calle y acude a sus trabajos. Preguntense por que aqui no y aun te multan por dar un paseo? Preguntense por que quieren seguir confinandonos en casa? Preguntense por que quieren seguir confinandonos en casa? Y sobre todo no sean tan tontos de pensar que lo hacen por nuestro bien" (faltas ortográficas presentes en el original).Es un bulo. No hay constancia de ninguna…