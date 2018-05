No es una percepción  

El año pasado ninguna mujer fue galardonada con un premio Nobel en ciencia. Ni una sola. Tampoco el año anterior. Desde 1901, los Nobel han premiado a 581 hombres y a 18 mujeres. La pregunta es: ¿por qué? Se buscan explicaciones históricas. Dicen que las mujeres todavía no han alcanzado la suficiente relevancia como para ser candidatas a un Nobel, y puede que eso sea verdad. Pero entonces, ¿por qué no recibió un Nobel Lisa Meitner? ¿Por qué no lo recibió Chien-Shiung Wu? ¿Por qué se obvió a Esther Lederberg?