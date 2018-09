Plantear una reforma constitucional en 60 días que precisa para salir adelante de los votos del PP y con un alcance tan limitado –mantendría el aforamiento para muchos casos de corrupción cometidos desde el cargo así como el privilegio del que gozan eméritos y compañía- es un quiero y no puedo o,para ser exactos,un no puedo y tampoco quiero del todo.El problema es que los encargados de enjuiciar a los políticos les deben su puesto. Esa es la verdadera madre del cordero,el gato al que nadie quiere poner el cascabel. No es el fuero;es el huevo..