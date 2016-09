Si no eres infiel, eres fea y otras ideas machistas de la Antigua Roma

5 meneos 49 clics

Fue la cuna del conocimiento, pero también destilaba un machismo recalcitrante (en general, toda la cultura grecorromana). Nos despachamos con algunas de las ideas misóginas más populares de la Antigua Roma, alguna de las cuales fueron vertidas por mentes presuntamente preclaras. Ideas que, aunque lo parezca, no fueron proferidas por algún parroquiano cañí y cuñao de un bar Manolo. Como que las mujeres que no eran infieles, sencillamente no lo eran porque eran demasiado feas para poder serlo.