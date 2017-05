"No eres un hescritor de berdá porque publicas por crowdfunding", me dijeron una vez. Medio en broma medio en serio, con ese tonito ambiguo y algo malicioso tan propio de nosotros, LOS LITERATOS. Más allá de la anécdota, me sorprendió cuán arraigadas están en nuestra forma de pensar algunas ideas del antiguo régimen.