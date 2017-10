Desde que 'The New York Times' puso al descubierto el largo historial de acosos sexuales del famoso productor de cine Harvey Weinstein, se han registrado numerosas denuncias en Hollywood, siendo cada vez más las víctimas que rompen su silencio. Sin embargo, cuando hace un año Elijah Wood y otros actores denunciaron abusos a los niños actores, la polémica no sacudió los cimientos de Hollywood.