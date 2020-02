Para no engordar es mejor no comer fuera de casa. Y si hay que hacerlo, es mejor en sitios de comida rápida

No, no vas a comer saludable si vas a un restaurante: publicado en el estadounidense Journal of Nutrition esta misma semana en un ensayo realizado sobre 35.000 personas durante 13 años revela que, si entras a un mesón, las posibilidades de que te adhieras a un plan de alimentación saludable son exactamente 0.1%. Sólo una de cada 1.000 personas logra su objetivo. De media, los estadounidenses a régimen ingerían en estos establecimientos un 20% más de calorías que las que hubiesen tomado de quedarse en casa.