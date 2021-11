La pulsión en este país no orbita alrededor de la defensa de los derechos humanos o de una cultura democrática. No. Circula en torno a los estándares marcados por una derecha que no alcanza los cánones europeos y que cuando no gobierna es capaz de actuar en contra de los intereses del país, porque su patriotismo está íntimamente ligado a un sentido de propiedad privada exclusiva de la nación: o mía o de nadie.