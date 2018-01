“No dollar, no stamp”, grita el oficial comunista tras negarnos a pagar el soborno en el puesto fronterizo de Cau Treo. Se levanta y se va, dejando nuestros pasaportes sin sellar sobre la mesa. Su colega, un imberbe de apenas 20 años, sigue la línea del jefe: “no dollar, no stamp”. Nosotros, que sabemos que por hache o por bé nos tocará pagar, prolongamos no obstante el paripé un rato más: “si nos sellas el pasaporte, será bueno para tu karma”, le decimos sonriendo al joven oficial, sin saber que en Vietnam los budistas son minoría.