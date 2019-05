‘No devolveremos los bienes robados a los judíos en el Holocausto’: presidente de Polonia

Aseguró que su país no devolverá “nunca” a los herederos de ciudadanos judíos propiedades que les fueron incautadas durante la IIGM, en declaraciones que tensan más la situación entre ese país e Israel, donde residen la mayoría de polacos que sufrieron el expolio de sus bienes durante el conflicto. Defiende que no es justo compensar a las víctimas judías cuando nunca ha recibido una compensación por parte de Alemania. Es el único de la Unión Europea que no ha aprobado normas que regulen la compensación por los bienes incautados durante la IIGM.