No al despido de imparsifal: dejemos trabajar a los adultos mientras los frikis jugamos

En los últimos días se han producido enfrentamientos a gran escala entre Benjami, dueño de Menéame, y diversos usuarios como Ferrán. La artillería empleada (léase insultos) ha sido más contundente de lo habitual y ha derivado en diversos strikes, entre ellos el de Benji, que inicialmente se lo quitó usando sus poderes de God pero acabaron volviéndoselo a poner y quitándole tales atributos para evitar que reincidiera. Todo ello ha derivado en la propuesta de imponer un régimen sancionador específico en el nótame, plasmada en este comunicado www.meneame.net/story/cambios-en-el-notame Ahora bien, lo que parecía un episodio más en las luchas intestinas del reducido grupo de frikis que disfrutamos (yo al menos) despellejándonos, ha tenido una nota luctuosa: alguien ha pedido el despido de imparsifal a los socios. Ante semejante despropósito debo realizar algunas consideraciones:

-Los que participamos en las guerras de insultos e improperios que han dado lugar a esta situación somos el 0.0001% de los users de Menéame. Los viejos admins (hoy depuestos) y su grupillo del nótame (hoy peleados entre sí y reagrupados en diversas facciones), Benjami y Livingstone, un servidor. Somos pocos, somos frikis y somos absolutamente irrelevantes. Hacemos estas cosas por diversas motivaciones. Algunos quieren ser los reyes absolutos de Menéame y depurar toda disidencia (incluidos sus enemigos personales). Otros son talibanes de las normas y pretenden imponer la sharia más extrema, donde enviar una noticia con una coma que no estaba en la entradilla original sea castigado con 20 latigazos. En mi caso, quiero reírme. El usuario Kosako dio en el clavo al hablar de mí el otro día: mi principal motivación para trolear es ver rabiar a ciertos usuarios. Y, no sé por qué, se empeñan en rabiar estruendosa e histéricamente ante el público, pese a que ello me anima a seguirles troleando para obtener más carcajadas, y si no lo hicieran me quitarían el incentivo. Pero todos tenemos un denominador común: los que disfrutamos de Menéame como una mezcla de juego de rol y culebrón venezolano somos muy frikis y muy pocos.

-Precisamente por lo anterior, no deberíamos molestar con nuestros juegos a los adultos. Menéame es un agregador cuya misión es difundir ideas e información, y el público es vital para ello. Imparsifal cogió esta web en ruinas y, aunque sigue bastante mal, ha evitado su hundimiento y parece que incluso la ha reflotado ligeramente. En una situación tan precaria, deberíamos dejarle trabajar sin que nuestras grescas hiperminoritarias, infantiles, excéntricas y grotescas, perturben el incierto proceso de salvación de la web. Que Menéame obtenga los usuarios suficientes para no cerrar es importante. Que alguien me llame "puto cáncer murciano que pretende asesinarme por la espalda" y yo le responda con alguno de mis insultos habituales, es un juego que nos entretiene a ambos pero que no puede ser más intrascendente para la página.

Lo dicho, sigamos divirtiéndonos con nuestras conspiraciones, grupos de telegram y guerras de improperios mientras los mayores trabajan. Sin molestarles demasiado a ser posible. Al fin y al cabo, de ellos depende que conservemos nuestro campo de batalla para seguir gozando.